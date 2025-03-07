18,4 тыс. домовладений газифицировали в Тюменской области за шесть лет

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

18,4 тыс. домовладений газифицировали в Тюменской области с 2019 по 2024 годы. Для этого построили более одной тыс. км сетей. Объем инвестиций составил почти 3 млрд рублей.

"Мероприятия, запланированные до конца 2028 года, ещё более объемные. Предстоит построить почти 2,5 тысячи километров сетей. Впервые газ должен прийти в 242 населенных пункта. Все мероприятия региональной программы синхронизированы с мероприятиями большого "Газпрома" для того, чтобы максимальное количество потребителей обеспечить возможностью подключения к газовым сетям", - рассказала начальник управления энергоснабжения департамента ЖКХ Тюменской области Светлана Бондарук на совещании по вопросам развития газификации, которое прошло в Тобольске.

В 2025 году ведется работа по газификации 16 населенных пунктов. До конца года планируется направить на газификацию территорий до 400 млн рублей.

Отметим, за пять лет субсидией на догазификацию домовладений воспользовались 5,8 тыс. жителей Тюменской области. Размер поддержки из регионального бюджета – один из самых больших в стране. На проектирование, покупку и установку внутридомового газового оборудования можно получить до 156 тыс. рублей. Субсидия доступна для 49 льготных категорий граждан.

Оксана Корнеенкова