  • 7 марта 20257.03.2025пятница
  • В Тюмени -7..-9 С 3 м/с ветер западный

18,4 тыс. домовладений газифицировали в Тюменской области за шесть лет

Экономика, 10:56 07 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

18,4 тыс. домовладений газифицировали в Тюменской области с 2019 по 2024 годы. Для этого построили более одной тыс. км сетей. Объем инвестиций составил почти 3 млрд рублей.

"Мероприятия, запланированные до конца 2028 года, ещё более объемные. Предстоит построить почти 2,5 тысячи километров сетей. Впервые газ должен прийти в 242 населенных пункта. Все мероприятия региональной программы синхронизированы с мероприятиями большого "Газпрома" для того, чтобы максимальное количество потребителей обеспечить возможностью подключения к газовым сетям", - рассказала начальник управления энергоснабжения департамента ЖКХ Тюменской области Светлана Бондарук на совещании по вопросам развития газификации, которое прошло в Тобольске.

В 2025 году ведется работа по газификации 16 населенных пунктов. До конца года планируется направить на газификацию территорий до 400 млн рублей.

Отметим, за пять лет субсидией на догазификацию домовладений воспользовались 5,8 тыс. жителей Тюменской области. Размер поддержки из регионального бюджета – один из самых больших в стране. На проектирование, покупку и установку внутридомового газового оборудования можно получить до 156 тыс. рублей. Субсидия доступна для 49 льготных категорий граждан.

Оксана Корнеенкова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# газификация , ЖКХ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:13 07.03.2025Семь участков дорог отремонтируют в Тюмени по нацпроекту
10:56 07.03.202518,4 тыс. домовладений газифицировали в Тюменской области за шесть лет
09:50 07.03.2025В Тюменской области запустят программу выживания бизнеса в условиях жесткой конкуренции 
09:17 07.03.2025Предпринимателей региона приглашают на бизнес-миссию в Тюменский район

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора