В феврале выдачи автокредитов в России сократились вдвое

| Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО) | Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)

По оценке ВТБ, в феврале рынок автокредитования остался на уровне января и составил 84 млрд рублей. По сравнению с февралем прошлого года выдачи сократились в 2 раза.

Всего с начала года сумма выдач автокредитов в России составила более 169 млрд рублей – снижение к прошлому году составляет уже 44%. Спрос на кредиты по-прежнему сдерживают макропруденциальные надбавки и высокие ставки по рыночным программам автокредитования.

На новые авто в структуре сделок по итогам февраля пришлось 40%, наибольшим спросом клиентов в этом сегменте по-прежнему пользуются отечественные и китайские бренды. Средний срок кредита составил 6 лет - по сравнению с февралем прошлого года он практически не изменился.

"”Охлаждение” в сегменте автокредитования продолжается, несмотря на небольшой рост февраля к январю: на рынке сейчас огромный выбор авто на любой вкус, однако спрос сдерживают высокие рыночные ставки и рост утильсбора в начале года. По нашим прогнозам, превзойти прошлогодние показатели рынку в этом году не удастся", - прокомментировал вице-президент, начальник управления партнерских продаж авто ВТБ Константин Каракалов.