Тюменские ученые присоединились к международной рабочей группе по исследованиям в ЮАР

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Тюменский госуниверситет стал участником первого заседания рабочей группы по исследованиям и инновациям. Мероприятие прошло в южноафриканском городе Блумфонтейн на базе одного из ведущих высших учебных заведений ЮАР — университета Фри-Стейт, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Во встрече приняли участие представители Министерства науки и высшего образования РФ и посольства России в ЮАР. Тюменский госуниверситет представлял первый проректор Андрей Толстиков.

Было отмечено, что Россия есть и остается важным центром изучения биоразнообразия. Еще в начале XX века выдающимся русским ученым Николаем Вавиловым были собраны уникальные коллекции, содержащие данные о генетическом разнообразии культурных растений из природных ареалов, многие из которых уже исчезли. Российский опыт позволит внести существенный вклад в глобальные инициативы по изучению биоразнообразия,.

Кроме того, российская научная школа востребована для подготовки нового поколения экспертов, специализирующихся на исследовании различных групп живых организмов.

Следующее заседание рабочей группы пройдет в мае в ЮАР в провинции Мпумаланга.