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Приемная кампания в тюменских вузах стартует с 20 июня

Общество, 12:22 09 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приемная кампания в высших учебных заведениях в этом году совпадает с общероссийской. В прошлый раз она начиналась раньше.

Прием документов от поступающих на очную форму начнется 20 июня. На бюджетные места только по результатам ЕГЭ он продлится до 25 июля, пишет "Вслух.ру".

При этом на отдельные специальности могут быть предусмотрены дополнительные внутренние испытания, поэтому сроки приема документов закончатся раньше. Поступающим с вступительными испытаниями в Тюменский государственный университет, Тюменский государственный медицинский университет, Тюменский институт культуры необходимо предоставить документы до 15 июля. В Тюменский индустриальный университет, ГАУ Северного Зауралья – до 20 июля.

В ТВВИКУ предусмотрен предварительный отбор абитуриентов через военные комиссариаты. В зависимости от специальности и прохождения военной службы сроки варьируются от 1 апреля до 1 мая, в исключительных случаях – до 1 июля. Подробнее можно узнать на официальном сайте.

27 июля вузы опубликуют конкурсные списки с ранжированием. Первые приказы о приоритетном зачислении станут известны 29-30 июля. Приказы о зачислении по основному конкурсу – с 4 по 9 августа.

В августе может быть объявлен дополнительный набор, если остались места.

Подробности можно уточнить в приемных комиссиях вузов. Единый федеральный контакт-центр "Прием в вуз", телефон: 8-800-301-44-55.

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# абитуриенты , приемная кампания , студенты

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