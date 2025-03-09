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Тюменцам рассказали, чем опасна мода на похудение с помощью лекарства от диабета

Общество, 13:29 09 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам рассказали, чем опасна мода на похудение с помощью популярного лекарства от сахарного диабета и его аналогов. Изначально препараты разрабатывались для лечения диабета 2 типа, а снижение избыточной массы тела является лишь побочным эффектом, объясняет эксперт в области бариатрической хирургии Сергей Качурин.

Он отмечает, что средства представляют собой группу глюкагоноподобных пептидов 1. Действующим веществом здесь является семаглутид.

"Основное действие заключается в стимуляции секреции инсулина, что замедляет процесс опорожнения желудка. Таким образом, возникает "побочный эффект" — отсутствие аппетита, и человек начинает есть меньше, что приводит к снижению массы тела", — добавил Сергей Качурин.

Эксперт подчеркивает, что любые препараты, включая "жиросжигатели", должны назначаться врачом и использоваться только по показаниям. Бесконтрольное применение таких средств может быть опасным, пишет "Тюменская область сегодня".

Сергей Качурин также указывает на то, что препараты на основе семаглутида имеют ограниченную эффективность. Согласно российским клиническим рекомендациям, медикаментозную терапию можно считать действенной, если за три месяца непрерывного приема препарата произошло снижение избыточной массы тела на 10 %. Однако для человека с весом 200 кг такой результат может оказаться незначительным.

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