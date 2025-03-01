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Арт-стойки с рассказами о ключевых событиях Великой Отечественной войны установят в Тюмени к 9 Мая

Общество, 13:41 10 марта 2025

скриншоты из концепции праздничного оформления города | Фото: скриншоты из концепции праздничного оформления города

Арт-стойки, четырехугольные призмы, конструкцию "Кубики" и другие объекты разместят на улицах Тюмени к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Все они отражены в утвержденной концепции оформления Тюмени.

Арт-стойки представляют из себя конструкции, сочетающие функции информационных стоек и арт-объектов. Каждая из них будет рассказывать о ключевых событиях Великой Отечественной войны: сражении за Днепр, Курской битве, операции "Багратион" - по два на каждом стенде. Разместятся конструкции в основном на городских площадях: 400-летия Тюмени, Текутьевском бульваре и других локациях.

Конструкция "Кубики" традиционно предполагает элементы, которые можно вращать. На них будут нанесены архивные фотографии и слоганы: "Гордимся победой!", "Тюмень — родина "Бессмертного полка" и "Тюмень — город трудовой доблести".

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Новшество этого года - металлические каркасные фигуры звезд и гвоздик. Предполагается, что их можно будет использовать для завязывания памятных лент по образцу маскировочных сетей.

Также на улицах областной столицы разместят фоторамки и макеты орденов. Общественный транспорт тоже преобразится к празднику - на автобусах появится изображение скульптуры "Родина-мать зовет!".

Помимо знаменитой скульптуры в оформлении задействуют образ журавля. Парящими птицами планируют оформить мост Влюбленных.

Ознакомиться с полной концепцией можно по ссылке.

Инна Пахомова

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# День Победы , праздник , праздничное оформление

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