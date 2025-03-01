Тюменские почтальоны могут побороться за звание лучших в России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первый конкурс "Земский почтальон" стартовал в России. К участию приглашают сотрудников почтовых отделений из малых городов и сельских поселений с численностью жителей до 50 тыс. и опытом работы от года.

Организатором выступает партия "Единая Россия". Как отметил секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев, состязание призвано повысить статус тех, кто выбирает профессию почтальона и остается работать на селе.

"В отдаленных селах и деревнях почта остается единственным местом получения услуг связи. А земские почтальоны – люди, которых знают в лицо, уважают и доверяют им. На партийном уровне мы поддерживаем работу почты на селе, по народной программе и по поручению президента обновляем почтовые отделения, расширяем их функционал. Наш конкурс станет продолжением этой работы", — сказал владимир Якушев.

Состязание пройдет в три этапа. На первом – в срок до 10 апреля почтовые работники могут подать онлайн-заявку. Второй этап пройдет с 11 апреля по 1 мая. В этот период региональные экспертные комиссии оценят поступившие заявки и выберут финалистов. Очный финал состоится 5 июня в Москве.

Кроме того, с 12 мая по 5 июня в соцсети Вконтакте начнется общественное голосование в специальной номинации — "Народный почтальон". В него войдут номинанты, отобранные комиссиями на уровне субъектов, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единой России".