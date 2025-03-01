Портрет Героя Соцтруда Тамары Сатюковой разместили на фасаде университета в Тюмени

| Фото: Тюменский медицинский университет | Фото: Тюменский медицинский университет

Тюменский медицинский университет присоединился к масштабному проекту "Лица Героев". На фасаде вуза установили баннер с изображением Героя Социалистического труда , Заслуженного врача РСФСР, основателя травматологической службы Тюменской области Тамары Сатюковой.

Это направление она создавала практически с нуля: при ее непосредственном участии было открыто 26 травматолого-ортопедических отделений, 56 профильных кабинетов, шесть круглосуточных травмпунктов в северных городах и районных центрах юга области. Помимо лечения пациентов, Тамара Сатюкова занималась общественной деятельностью: являлась членом Всесоюзного научного общества травматологов, заместителем председателя областного общества травматологов, членом правления проблемной комиссии по травматологии Академии медицинских наук, членом областного комитета защиты мира, членом облсовпрофа, депутатом городского и районного Советов. Врачебную практику оставила только в 2003 году. сообщает пресс-служба ТМУ.

Университет стал 44 учреждением образования в Тюмени, подхватившим инициативу "Лица Героев". Ранее портреты с изображением выдающихся земляков, деятелей науки, культуры, искусства разместили в 39 школах и лицеях города, учреждениях допобразования, ГАУ Северного Зауралья. Проект реализует "Единая Россия" совместно с Минпросвещения РФ.