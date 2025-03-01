На опасных пешеходных переходах в Тюмени работают наряды ДПС

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наряды ДПС работают на опасных пешеходных переходах в Тюмени, где уже сбивали пешеходов, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Один из таких переходов – на ул. 30 лет Победы. Движение пешеходов здесь не слишком интенсивно, но водители не всегда их пропускают на оживленной магистрали.

Безопасность на пешеходном переходе – ответственность как водителя, так и самого пешехода.

Штраф за непредоставление преимущества людям на "зебрах" составляет от полутора до двух с половиной тыс. рублей.

Рейды по безопасности пешеходов в Тюмени проходят регулярно. Водители должны понимать, что соблюдение ими ПДД – под контролем, несоблюдение – регламентируется административным законодательством, какие бы причины они не называли в свое оправдание.