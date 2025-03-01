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Лучшие учреждения культуры в сельской местности поощрят в Тюменской области

Общество, 20:02 12 марта 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Лучшие учреждения культуры в сельской местности поощрят в Тюменской области. Также денежные вознаграждения получат 15 сотрудников отрасли. Общая сумма поощрений – почти семь млн рублей.

Как сообщает информационный центр правительства региона, итоги традиционного профессионального конкурса подвели накануне Дня работника культуры. За победу боролись сельские дома культуры, клубы, музеи и библиотеки, а также специалисты Тюменской области.

Эксперты оценили художественный уровень культурных и просветительских мероприятий, внедрение новых форм работы, участие в российских и международных фестивалях, активность в медиа и многое другое.

Лучшие учреждения культуры получат по 442 тыс. рублей. Работники культуры – по 50 тыс. рублей.

Одним из самых активных и успешных в этом году стал Аромашевский район. В рейтинге – семь победителей из этого муниципалитета. Это Малиновский и Русаковский сельские дома культуры, районная библиотека имени поэта В.И. Белова, а также четыре сотрудника учреждений – Светлана Желтовская, Светлана Наумова, Лариса Идрисова и Мария Ларионова.

Единственный музей, который в этом году вошел в число победителей – Юргинский краеведческий музей.

В 2025 году есть победители из учреждений культуры населенных пунктов, где проживает менее тысячи человек, – с. Тукуз Вагайского района, с. Южно-Плетнево Омутинского района, с. Хохлово Ялуторовского района.

С полным списком победителей конкурса можно ознакомиться на сайте департамента культуры Тюменской области.

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# департамент культуры Тюменской области

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