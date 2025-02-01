В Тюменской области стартовал Единый день консультаций для НКО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Единый день консультаций для социально ориентированных некоммерческих организаций проходит в Тюмени на базе регионального центра "Семья" 27 февраля. Он организован в рамках празднования Всемирного дня НКО.

Об этом в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области Юлия Мясникова.

"Это те организации, которые в первую очередь откликаются на чужую боль, протягивают руку помощи и способствуют появлению новых навыков и направлений для развития человека. По сути улучшают качество жизни", - подчеркнула она.

Юлия Мясникова рассказала, что в рамках Единого дня консультаций эксперты рассказывают об особенностях конкурса гранта губернатора Тюменской области, прием заявок на который начнется 3 марта.

Будут также работать представители регионального отделения Министерства юстиции РФ, налоговой службы, специалисты ресурсных центров области.

Участникам расскажут, что подходит срок сдачи отчетностей, напомнят о необходимости опубликования устава своей НКО. Все действия направлены на то, чтобы деятельность некоммерческих организации становилась все более прозрачной и понятной.

Юлия Мясникова отметила, что конкурс проводится в регионе в пятый раз. Еще одной особенностью станет то, что он посвящен 80-летию Великой Победы и Году героев в Тюменской области.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В связи с этим скорректирована тематика по направлению сохранения исторической памяти. Добавлен пункт о проведении торжественных мероприятий, посвященных памятной дате. А также о приведении в порядок памятников в рамках проектов", - пояснила она.

В конкурс введено еще одно, двенадцатое, направление по поддержке и сопровождению участников боевых действий и их семей. Также это направление включит в себя проекты по плетению сетей, формированию гуманитарной помощи, организации социальной реабилитации для ветеранов и их семей.

Кроме того, организаторы ждут от НКО проекты-передышки: "Когда участник спецоперации с семьей сможет уехать на два-три дня в загородное место на отдых, чтобы не готовить, не заниматься бытом, побыть с детьми и поработать с психологом".

Основным отличием конкурса станет смена площадки. В течение четырех лет ее предоставлял Фонд президентских грантов. В связи с изменением федерального законодательства пятый конкурс будет проводиться на региональной площадке – портале конкурсов Тюменской области.

Напомним, 3 марта стартует конкурс на предоставление грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2025 году. Прием заявок продлится до 7 апреля. В этом году представлено 12 направлений, инициаторы могут получить поддержку от 300 тыс. до 1,5 млн рублей. Общий фонд составляет более 107 млн рублей.

"В Тюменской области активно работает система государственных гарантий, граждане могут получить адресную поддержку. И НКО — незаменимые партнеры органов власти. Организации оперативно реагируют на самые сложные ситуации и всегда находятся в первых рядах поддержки", - сказал Александр Моор.

Инна Кондрашкина