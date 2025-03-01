Молодежный совет ассамблеи народов России создали в Тюменской области

| Фото: Тюменское реготделение АНР | Фото: Тюменское реготделение АНР

Молодежный совет регионального отделения ассамблеи народов России создали в Тюменской области. На первом учредительном собрании председателем совета избрали руководителя ансамбля казачьей культуры "Златоцвет", преподавателя Тюменского государственного института культуры Дарью Чехомову. Заместителями совета стали председатель областного Союза татарской молодежи Исмаил Муратов, руководитель молодежного крыла РОО казахов региона Жанара Жакупова и представитель Союза армян Тюменской области Ануш Овеян.

В состав организации вошли молодые активисты, представляющие самые разные национально-культурные объединения: Союз татарской молодежи региона, Штаб отдельского казачьего общества Тюменской области, областную общественную организацию корейцев "Единство", организацию "Ватан" узбекской диаспоры, а также представители немцев, украинцев, финно-угорских народов и других национальностей.

Обращаясь к представителям молодежи, председатель реготделения ассамблеи народов России Евгений Воробьев отметил, что создание молодежного "крыла" - одно из важных направлений работы. При этом важными аспектами деятельности молодежного совета, на его взгляд, должны стать патриотическое и духовно-нравственное воспитание.

"Если говорить о задачах совета, то это конечно вопросы национальной политики, продолжение и сохранение традиций через язык и культуру, инициативы и программы в сфере межнациональных отношений. Важно, чтобы вы консолидировались, работали совместно, в команде", - сказал Евгений Воробьев.

| Фото: Тюменское отделение АНР | Фото: Тюменское отделение АНР

Напутствовал молодых коллег и президент Федеральной национально-культурной автономии казахов России Есенгалий Ибраев. "Вы в начале пути и всегда можете на нас рассчитывать, - отметил он. - Мы видим вас не просто как младших подопечных, а как своих партнеров, как будущих национальных лидеров. Вы – наш кадровый резерв. Всегда можете рассчитывать на нашу поддержку и помощь", - сказал он.

Дарья Чехомова поблагодарила коллег за доверие и за поддержку. "Уверена, что в состав совета вошли люди, неравнодушные к сохранению своей культуры, к сохранению своего языка, поддержке патриотического развития нашей Тюменской области и России", - сказала она.

Любовь Голышева