15 % ИЖС в Тюменской области возводят с использованием механизма эскроу

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С использованием механизма эскроу счетов строят 15 % индивидуальных жилищных домов в Тюменской области. С финансированием Банка ДОМ.РФ в регионе возводят 2,7 тыс. кв. м ИЖС, сообщает госкорпорация.

"В марте мы видим существенное оживление спроса на нашу программу финансирования подрядчиков ИЖС с механизмом эскроу. Рост объема одобренных банком кредитных линий подрядчикам составил более 30 процентов с начала марта текущего года относительно февраля. Механизм эскроу в ИЖС постепенно становится привычным и понятным инструментом защиты интересов частных клиентов – их средства находятся на безопасном счете в банке до момента завершения стройки. И для подрядчиков – они получают бесперебойное финансирование от банка на каждом этапе", – пояснила вице-президент, директор блока "Транзакционный бизнес" Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

Отметим, что Тюменская область по темпам использования нового механизма стала одним из шести лидирующих регионов России. По темпам опережают Татарстан, Ростовская область и Башкортостан, где почти четверть частных домов возводят с использованием механизма эскроу. Объемы такого строительства превышают 2,8 тыс. кв. м ИЖС.