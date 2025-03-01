Два памятника культурного наследия продадут инвесторам на торгах в Тюменской области

| Фото: ДОМ.РФ | Фото: ДОМ.РФ

Два памятника культурного наследия регионального значения продадут в Тюменской области. Торги пройдут 23 апреля. Инвесторам предлагают восстановить два жилых дома в Тобольске. Оба здания построены в XIX веке.

По данным ресурса наследие.дом.рф, дом № 18 а на ул. Пушкина после реконструкции можно использовать под жилье, апартаменты, отель, офис, креативное пространство или медучреждение. Площадь здания 372,3 кв. м.

В доме № 7 на ул. Семакова площадью 172,2 кв. м предлагают организовать заведение общественного питания, детский центр, школу.

Также к торгам готовят еще три объекта, два из которых имеют статус памятника федерального значения. Это жилой дом 1770 года постройки на ул. Ленина, 5, торговый дом 1760-х годов на Базарной площади, 5. А также дом Севрюкова, он же контора связи 1788 года. Объект является памятником регионального значения.

Как сообщили в ДОМ.РФ, всего в ближайшее время на торги выставят 44 памятника истории и архитектуры в 29 регионах. Об этом стало известно по итогам очередного заседания профильной правительственной комиссии. Среди полученных госкомпанией будущих лотов — частные и доходные дома, усадьбы, дачи, производственные, фортификационные, социальные и административные объекты, построенные в период со второй половины XVIII по начало ХХ веков.

Оксана Корнеенкова