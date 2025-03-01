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Тюменские школьники проходят путь создания лекарства

Общество, 13:09 31 марта 2025

ТюмГУ

Более 70 тюменских школьников Тюмени стали участниками кейс-игры "От молекулы до лекарства". Они прошли путь создания медикамента — от молекулы до готового продукта, учились работать в команде, анализировать данные и принимать стратегические решения, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Ученики погрузились в мир фармацевтики, примерив на себя роли ученых, разработчиков и маркетологов. Экспертами и наставниками выступили авторы-разработчики программы Дамир Сафин и Елизавета Панова, представители "Фармасинтез-Тюмень" Елена Гриценко и Салих Муслимов, а также линейный продюсер бренда "Моя территория" Алина Захарова.

"Этот проект — лишь начало большого пути в науке. Пусть знания, полученные здесь, станут ступенькой к новым открытиям", — говорят организаторы.

ТюмГУ

Следующая игра начнется 19 апреля в 16 в новом корпусе ТюмГУ (ул. Республики, 9). Для участия необходимо собрать команду из шести человек. Продолжительность игры — 2,5−3 часа.

Регистрация по ссылке.

Участники кейс-игры смогут заработать бонусы, которые обменяют, в том числе, на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ на профильные направления.

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