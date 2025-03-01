  • 31 марта 202531.03.2025понедельник
  • USD83,6813
    EUR89,6553
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер юго-западный

Скворцы, грачи, зеленушки и овсянки вернулись в Тюменскую область на лето

Общество, 13:36 31 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Птицы, которые перезимовали в теплых краях, вернулись в Тюменскую область. Это скворцы, грачи, зеленушки и овсянки. Пока они занимаются поиском корма и созданием гнезд, ждут самочек, которые прилетают на несколько дней позже.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал педагог дополнительного образования Дворца творчества и спорта "Пионер", руководитель кружка "Занимательная орнитология" Виталий Макаров.

По его словам, самочки будут оценивать созданные самцами гнездовья и решать, с кем из них строить пару и выводить потомство. Гнездами могут стать не только скворечники, но и дупла.

"Прерогатива нахождения или построения гнезда за самцом, а вот оценка качества гнездовья – за самкой. Так заложено природой. В основном так происходит у всех видов пернатых. Когда самка осматривает условия в гнезде, если ее все устраивает, она начинает обустраивать гнездовье внутри дуплянки. Для этого использует веточки, перья, пух, травинки. То есть внешняя конструкция более грубая, а внутри – мягкая", - пояснил Виталий Макаров.

Кладка яиц происходит примерно через две недели по прилёте. Птицы делают кладку один раз за лето, как правило. Но есть и те, которые делают это дважды, к примеру, зяблики, они, как и вьюрки, прилетят в первых числах апреля.

Уже вернулись на родину чайки, потому что они могут кормиться не только в воде, но и у человеческих жилищ. Цапли же вернутся позже, когда скроется вода.

Орнитолог посоветовал тюменцам, желающим организовать птицам теплую встречу, сделать искусственные гнездовья: скворечники, синичники, трясогузочники. Это деревянные домики, отличающиеся габаритами. Размеры можно посмотреть в интернете. Кстати, к примеру, в синичниках могут загнездиться и другие птицы: карехвостки, мухоловки-пеструшки. Разместить их лучше повыше и не в городе, а на даче или в деревнях.

Рассказал Виталий Макаров и о том, что скворцов стало значительно меньше, потому что на зимовке в теплых краях их уничтожают. Причина проста – они сильно вредят виноградникам.

"В моем детстве по окраинам Тюмени их можно было встретить в большом количестве повсюду, но ежегодно этих птиц становится все меньше и меньше, даже в сельской местности", - рассказал эксперт.

Он поздравил всех с наступающим Международным днем птиц, который празднуется 1 апреля. И напомнил, что в лесу важно быть осторожными, ведь есть птицы, которые гнездятся на земле. Также посоветовал не бегать за слетками, выпавшими из гнезда, о них позаботятся родители. И уйти от места, где над головой начали кружить птицы, возможно, это обеспокоенные приближением человека к гнезду хозяева.

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# весна , орнитолог , перелетные птицы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:53 31.03.2025В Тюмени ТРИЦ отзовет часть квитанций с некорректными данными за март
13:42 31.03.2025Молодежный совет ассамблеи народов России создали в Тюменской области 
13:36 31.03.2025Скворцы, грачи, зеленушки и овсянки вернулись в Тюменскую область на лето
13:09 31.03.2025Тюменские школьники проходят путь создания лекарства

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора