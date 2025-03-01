Скворцы, грачи, зеленушки и овсянки вернулись в Тюменскую область на лето

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Птицы, которые перезимовали в теплых краях, вернулись в Тюменскую область. Это скворцы, грачи, зеленушки и овсянки. Пока они занимаются поиском корма и созданием гнезд, ждут самочек, которые прилетают на несколько дней позже.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал педагог дополнительного образования Дворца творчества и спорта "Пионер", руководитель кружка "Занимательная орнитология" Виталий Макаров.

По его словам, самочки будут оценивать созданные самцами гнездовья и решать, с кем из них строить пару и выводить потомство. Гнездами могут стать не только скворечники, но и дупла.

"Прерогатива нахождения или построения гнезда за самцом, а вот оценка качества гнездовья – за самкой. Так заложено природой. В основном так происходит у всех видов пернатых. Когда самка осматривает условия в гнезде, если ее все устраивает, она начинает обустраивать гнездовье внутри дуплянки. Для этого использует веточки, перья, пух, травинки. То есть внешняя конструкция более грубая, а внутри – мягкая", - пояснил Виталий Макаров.

Кладка яиц происходит примерно через две недели по прилёте. Птицы делают кладку один раз за лето, как правило. Но есть и те, которые делают это дважды, к примеру, зяблики, они, как и вьюрки, прилетят в первых числах апреля.

Уже вернулись на родину чайки, потому что они могут кормиться не только в воде, но и у человеческих жилищ. Цапли же вернутся позже, когда скроется вода.

Орнитолог посоветовал тюменцам, желающим организовать птицам теплую встречу, сделать искусственные гнездовья: скворечники, синичники, трясогузочники. Это деревянные домики, отличающиеся габаритами. Размеры можно посмотреть в интернете. Кстати, к примеру, в синичниках могут загнездиться и другие птицы: карехвостки, мухоловки-пеструшки. Разместить их лучше повыше и не в городе, а на даче или в деревнях.

Рассказал Виталий Макаров и о том, что скворцов стало значительно меньше, потому что на зимовке в теплых краях их уничтожают. Причина проста – они сильно вредят виноградникам.

"В моем детстве по окраинам Тюмени их можно было встретить в большом количестве повсюду, но ежегодно этих птиц становится все меньше и меньше, даже в сельской местности", - рассказал эксперт.

Он поздравил всех с наступающим Международным днем птиц, который празднуется 1 апреля. И напомнил, что в лесу важно быть осторожными, ведь есть птицы, которые гнездятся на земле. Также посоветовал не бегать за слетками, выпавшими из гнезда, о них позаботятся родители. И уйти от места, где над головой начали кружить птицы, возможно, это обеспокоенные приближением человека к гнезду хозяева.

Инна Кондрашкина