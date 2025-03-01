В проекте "Боевой кадровый резерв Тюменской области" примут участие 15 женщин

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В региональной образовательной программе "Боевой кадровый резерв Тюменской области" примут участие 15 женщин, рассказала председатель регионального отделения "Союза женщин России", член фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Наталья Шевчик.

Программой, по ее словам, предусмотрены изучение правоведения и юриспруденции, развитие управленческих компетенций, участие в законотворчестве, направленном на развитие мер поддержки ветеранов и участников СВО и членов их семей. "Это такой большой багаж, который участники получат для того, чтобы правильно общаться, правильно выстраивать для себя задачи, правильно развиваться и получать дополнительное образование, чтобы они могли проявить себя в дальнейшем в общественной и политической деятельности, - рассказала Наталья Шевчик. - Перед защитниками нашей Родины откроются новые возможности".

Регистрация участников проекта "Боевой кадровый резерв" завершилась 30 марта. 1 апреля начнут подводить итоги регистрации. По предварительным данным зарегистрировалось более тысячи ветеранов СВО.

С 11 по 13 апреля пройдет тестирование для прошедших в следующий этап участников. Узнать подробности можно на сайте проекта боевойкадровыйрезерв72.рф, а прислать дополнительные вопросы – на специальную электронную почту: bkrezerv@72to.ru.

Программа "Боевой кадровый резерв Тюменской области" – это региональный аналог президентского проекта "Время героев". Ее запустили при поддержке губернатора, члена Высшего совета "Единой России" Александра Моора для ветеранов и участников специальной военной операции, которые хотели бы построить карьеру в крупных коммерческих компаниях, проявить себя в общественной и политической деятельности или принести пользу Родине на государственной и муниципальной службе.