Хлопок произошел в частном доме Тобольска

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хлопок произошел в частном доме по ул. Октябрьской в Тобольске 12 марта.

Об этом в Telegram-канале рассказал глава города Пётр Вагин.

В результате случившегося повреждено здание многоквартирного дома. Вылетели рамы и стекла.

Глава Тобольска добавил, что на месте сейчас работают все необходимые аварийные службы. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Ему оказана медицинская помощь.

“Сотрудники МЧС ликвидируют возможные возгорания. Угрозы для соседних зданий нет. Даны поручения по охране общественного порядка, по организации безопасности дорожного движения. По всем остальным моментам организуем общее собрание. Введем здесь зону вероятной чрезвычайной ситуации. Всем окажем необходимую оперативную и консультативную помощь", – заверил мэр.

Инна Пахомова