142 бездомных животных находится в тюменском приюте "ЛесПаркХоза"

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

142 бездомных животных находится в тюменском приюте "ЛесПаркХоза". Из них 73 собаки оставлены на пожизненное содержание, 55 собак и 14 кошек проходят карантин, стерилизацию и вакцинацию, сообщает администрация Тюменского района.

Предприятие "ЛесПаркХоз" в Тюмени является муниципальным приютом для содержания животных без владельцев, отловленных в том числе на территории Тюменского района.

За два последних года количество животных не уменьшилось, а отловленных повторно и оставленных на пожизненное содержание стало больше. Жители могут забрать любого бездомного питомца домой. Это самый гуманный путь решения проблемы бесхозяйных животных.

Обратиться в приют можно на сайте или в группе ВКонтакте.