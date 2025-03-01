Уникальные природные ресурсы Тюменской области помогают восстановиться участникам СВО

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Уникальные природные ресурсы Тюменской области используются для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации участников специальной военной операции. В Тюмень приезжают бойцы со всей России.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" исполняющая обязанности директора Тюменского центра реабилитации "Тараскуль" Татьяна Журавель, это и знаменитая сапропелевая грязь озера Тараскуль, и знаменитая Тараскульская минеральная вода.

"Наряду с сочетанием физиотерапевтических методов лечения, уникальных методов роботизированной терапии, лечебной физкультуры, различных видов лечебного массажа они дают хорошие результаты, - рассказала она. - Индивидуальные занятия у медицинского психолога, лечение психотерапевта помогают нам в кратчайшие сроки минимизировать последствия боевых травм, и вернуть участников СВО к прежнему образу жизни".

Тюменский центр реабилитации "Тараскуль" - один из 12 центров системы Социального фонда России. Выбирают его не только бойцы из Тюменской области, но и со всей России.

"Участники СВО поступают в центр и на санаторно-курортное лечение, и на медицинскую реабилитацию, - пояснила Татьяна Журавель. - Санаторно-курортное лечение осуществляется в течение 21 дня. А продолжительность медицинской реабилитации определяется мультидисциплинарной реаблитационной командой. Врачи, входящие в состав этой команды, разрабатывают программу реабилитации, отслеживают ее эффективность, и в завершение лечение определяют необходимость повторных курсов медицинской реабилитации".

Практически с каждым участником специальной военной операции медицинский персонал центра находит возможность поговорить. О том, какие проблемы у них существуют, как проходит лечение в центре. "В целом у ребят позитивный настрой, - сообщила Татьяна Журавель. – Они все настроены в максимально короткие сроки восстановиться, вернуться к прежнему образу жизни - кто-то мечтает вернуться на работу, к своей семье. В общении нам удается выяснить, что ребятам здесь комфортно, они не чувствуют себя здесь в больничных стенах. В центре их стараются окружить особым вниманием, персональным сопровождением, помогают им решить разные вопросы касающиеся именно здоровья. Ежедневно проходят встречи представителей администрации с участниками СВО, на которых мы пытаемся собрать вопросы, и максимально постараться их решить на своем уровне. Если вопрос выходит за пределы компетенции центра, мы передаем вопрос в региональное отделение социального фонда России для дальнейшей проработки".

Чаще всего после тяжелых травм ребята, по словам Татьяны Журавель, негодны к дальнейшей службе в Вооруженных силах. Большинство из участников СВО, прошедших лечение в Тюмени, хотели бы приехать на повторное санаторно-курортное лечение. "Лечение действительно эффективно, они действительно чувствуют положительные изменения - это и уменьшение болевого синдрома, и увеличение объемов движения в поврежденных конечностях, и это психологическая поддержка", - подчеркнула Татьяна Журавель.

Борис Олейник