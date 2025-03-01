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Уникальные природные ресурсы Тюменской области помогают восстановиться участникам СВО

Общество, 14:04 17 марта 2025

ИА "Тюменская линия"

Уникальные природные ресурсы Тюменской области используются для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации участников специальной военной операции. В Тюмень приезжают бойцы со всей России.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" исполняющая обязанности директора Тюменского центра реабилитации "Тараскуль" Татьяна Журавель, это и знаменитая сапропелевая грязь озера Тараскуль, и знаменитая Тараскульская минеральная вода.

"Наряду с сочетанием физиотерапевтических методов лечения, уникальных методов роботизированной терапии, лечебной физкультуры, различных видов лечебного массажа они дают хорошие результаты, - рассказала она. - Индивидуальные занятия у медицинского психолога, лечение психотерапевта помогают нам в кратчайшие сроки минимизировать последствия боевых травм, и вернуть участников СВО к прежнему образу жизни".

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Тюменский центр реабилитации "Тараскуль" - один из 12 центров системы Социального фонда России. Выбирают его не только бойцы из Тюменской области, но и со всей России.

"Участники СВО поступают в центр и на санаторно-курортное лечение, и на медицинскую реабилитацию, - пояснила Татьяна Журавель. - Санаторно-курортное лечение осуществляется в течение 21 дня. А продолжительность медицинской реабилитации определяется мультидисциплинарной реаблитационной командой. Врачи, входящие в состав этой команды, разрабатывают программу реабилитации, отслеживают ее эффективность, и в завершение лечение определяют необходимость повторных курсов медицинской реабилитации".

Практически с каждым участником специальной военной операции медицинский персонал центра находит возможность поговорить. О том, какие проблемы у них существуют, как проходит лечение в центре. "В целом у ребят позитивный настрой, - сообщила Татьяна Журавель. – Они все настроены в максимально короткие сроки восстановиться, вернуться к прежнему образу жизни - кто-то мечтает вернуться на работу, к своей семье. В общении нам удается выяснить, что ребятам здесь комфортно, они не чувствуют себя здесь в больничных стенах. В центре их стараются окружить особым вниманием, персональным сопровождением, помогают им решить разные вопросы касающиеся именно здоровья. Ежедневно проходят встречи представителей администрации с участниками СВО, на которых мы пытаемся собрать вопросы, и максимально постараться их решить на своем уровне. Если вопрос выходит за пределы компетенции центра, мы передаем вопрос в региональное отделение социального фонда России для дальнейшей проработки".

Чаще всего после тяжелых травм ребята, по словам Татьяны Журавель, негодны к дальнейшей службе в Вооруженных силах. Большинство из участников СВО, прошедших лечение в Тюмени, хотели бы приехать на повторное санаторно-курортное лечение. "Лечение действительно эффективно, они действительно чувствуют положительные изменения - это и уменьшение болевого синдрома, и увеличение объемов движения в поврежденных конечностях, и это психологическая поддержка", - подчеркнула Татьяна Журавель.

Борис Олейник

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# СВО , Тараскуль

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