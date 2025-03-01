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Концерт памяти Юрия Гуляева пройдет в Тюменской филармонии

Общество, 08:56 19 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Концерт, посвященный известному оперному и эстрадному певцу, композитору, народному артисту СССР Юрию Гуляеву, пройдет в Тюменской филармонии 6 апреля. В 2025 году ему исполнилось бы 95 лет, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

"Человеку, родившемуся в Тюмени, было суждено стать одним из лучших певцов советского времени. Его уникальным баритоном заслушивались тысячи советских людей. И чем больше проходит времени, тем ярче и ясней сверкает это имя. В своих сольных концертах исполнял как арии из опер, так и романсы, народные песни, произведения советских композиторов. Написал музыку к сорока романсам и песням. Одна из наиболее известных – "Желаю Вам" на стихи Роберта Рождественского", - рассказали в филармонии.

Концертный зал Тюменской филармонии носит имя Юрия Гуляева, также его именем названы улицы в Донецке и Тюмени. В Донецке создан музей известного баритона, а открытая в 2001 году малая планета получила название "6783 Гуляев".

В концерте 6 апреля примут участие лауреаты и финалисты вокального шоу "Голос": Эмиль Кадыров (баритон), Александр Бичев (тенор), Валерий Кучеренко (тенор). Лауреат международных конкурсов Эльвира Саниевская (сопрано), лауреат конкурса "Романсиада" Татьяна Гуляева (племянница великого артиста).

За роялем – пианист, композитор Игорь Тукало (Москва).

Билеты можно приобрести в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, а также на сайте.

Возрастное ограничение: 12+.

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# ТКТО , Тюменская филармония

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