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873 многоквартирных дома капитально отремонтируют в Тюмени

Экономика, 11:29 18 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 873 многоквартирных домах Тюмени выполнят капитальный ремонт в 2025 г. Всего специалисты приведут в порядок 927 конструктивных элементов, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Наибольшая доля от общего объема – это обновление систем водоснабжения – 233. Еще 195 – электроснабжения, 169 – теплоснабжения, 143 крыши. Также в течение года отремонтируют 55 фасадов, 40 лифтов, 33 системы водоотведения, 30 – газоснабжения, 28 подвалов и фундамент.

Отметим, что всего в Тюменской области за год качественно преобразятся 1 тыс. 270 конструктивных элементов в 1 тыс. 217 многоквартирных домах в 11 муниципалитетах.

К выполнению контрактов приступили 54 подрядные организации. В регионе создают условия, чтобы вовлечь в эту работу еще больше компаний.

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# ЖКХ , капитальный ремонт

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