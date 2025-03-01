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Тоболякам представят 50 готовых решений для открытия и развития бизнеса

Экономика, 08:27 20 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентацию 50 готовых решений для открытия и развития бизнеса проведет в Тобольске Центр "Мой бизнес" Тюменской области 26 марта. Встреча в мультицентре "Моя территория" начнется в 11 часов.

По информации организаторов, участники познакомятся с бизнес-моделями в шести востребованных направлениях, узнают, какие бизнес-модели работают в современных условиях и как использовать господдержку для развития своего дела.

Регистрация на мероприятие по ссылке.

Бизнес-модели разработаны Центром "Мой бизнес" совместно с Центром развития бизнеса и франчайзинга "Франчайзи". Услуга реализуется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

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# национальный проект Эффективная и конкурентная экономика

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