377 свай забито в основание первого объекта Тюменского межуниверситетского кампуса

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377 свай забито в основание первого объекта Тюменского межуниверситетского кампуса - гостиницы. Работу подрядчика проверили инспекторы управления Госстройнадзора Главного управления строительства Тюменской области.

Инспекторы обследуют фактически выполненные работы в рамках проектной документации. На данный момент проводится проверка подготовительного периода, включающая в себя работы по инженерной подготовке территории. Это, например, устройство временного ограждения строительной площадки, устройство административно-бытового городка, обеспечение строительной площадки противопожарным инвентарем. Отдельно напомнили подрядчику о важности работы пунктов мойки колёс строительного автотранспорта в текущих погодных условиях", - рассказал начальник инспекторского отдела № 3 управления Максим Коваль.

Следующий этап, к которому приступит концессионер, - устройство верхней части свайного фундамента. На данный момент идёт укладка щебёночной подушки. "Уже на следующей неделе планируем завезти арматуру и приступить к подготовке армокаркаса и заливке бетона в подземной части", - отметил начальник участка Юрий Зотеев.

Помимо строительства гостиницы, на площадке будущего кампуса идёт берегоукрепление со стороны оз. Круглое, окончание работ запланировано на август 2025 года. Завершается и строительство дамбы со стороны р. Туры. Уже сформировано ее тело. Идёт укрепление бетонными плитами.

Строительство межуниверситетского кампуса ведётся в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодёжь и дети".