Первый за Уралом музей воды появился в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Музей воды – первый за Уралом - открыли в водонапорной башне Тюмени 27 марта. Его концепция – показать ценность водного ресурса.

В Тюменской области реализуют программу концессионного соглашения в сфере развития водоснабжения и водоотведения. Объем инвестиций составляет более 20 млрд рублей.

"По данному соглашению идет реконструкция Метелевского и Велижанского водозаборов, канализационных очистных сооружений – это вопрос экологии. Вошли в реализацию концессионной схемы Тюменский район, Тобольск, Заводоуковск и еще ряд сельских муниципалитетов. Еще более 10 муниципальных образований готовы подписать концессии в ближайшее время. Это позволит успешно развивать систему водоснабжения 10-15 лет, повышать процент охвата жителей региона качественной питьевой воды из централизованных источников", - отметил заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О важности музея воды в Тюмени сказал и министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. В приветственном письме говорится: "Современные системы водоснабжения и водоотведения играют важную роль в обеспечении комфортной жизни граждан, сохранении природных ресурсов и защите окружающей среды. Внедрение инновационных технологий в этой сфере способствует повышению эффективности использования воды, что особенно актуально в условиях растущих экологических вызовов. Мультимедийный музейный комплекс – пространство для горожан и место притяжения для гостей региона. Выставка воплощает идею популяризации профессий сферы ЖКХ и современных технологий водоснабжения".

160 лет отмечает Тюмень в этом году с момента запуска водопровода. Это путь от деревянного оборудования до цифрового Водоканала.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Тюменский водоканал – это большое цифровое предприятие, где все процессы водоподготовки и очистки сточных вод полностью цифровизированы. Они отображены на мультимедийном экране. Посетители смогут увидеть и понять, насколько важен и нужен труд наших водоканальцев. Мы нацелены на рачительное использование ресурсов, применяем наилучшие технологии и улучшаем экологию региона", - рассказала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

Люк из лимитированной серии к 150-летию водопровода, инструменты слесарей для чугунных водоводов середины XX века, вещи из числа находок в канализациях, в том числе телефоны, банковская карта, деньги – это только малая доля представленного на выставке.

Особого внимания заслуживает фрагмент деревянной трубы, которую обнаружили при замене водопровода в центре Тюмени.

"Первые трубы для воды делали из лиственницы и сосны. Они выдалбливали сердцевину. Сосну укрепляли дополнительно проволокой. Всего 900 метров был первый водопровод в городе. С 1863 по 1864 год велось строительство. Водокачка была на набережной, она сохранилась до сих пор. И вода шла по нынешней улице Водопроводной до площади Борцов революции. Там стоял водоразборный фонтан. Он есть на фото", - пояснила пресс-секретарь Тюменского водоканала Ирина Айданова.

Этапы развития системы водоснабжения Тюмени, наиболее сложные периоды отражены в лонгридах и фотодокументах разных эпох. Ученые ТюмГУ представили статью о состоянии и перспективах реки Тура, откуда и получает Тюменская агломерация живительную влагу.

Новейшие технологии, переход на цифровизацию, модернизация объектов водоснабжения и водоотведения напрямую влияют на качество питьевой воды. Сотрудники компании ежедневно поставляют жителям Тюменской агломерации около 200 тыс. кубометров воды. Показатель потерь удалось снизить с 40 до 9 %.

Тюменский музей воды стал пятым в стране после действующих учреждений в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону и Липецке.

В нем будут проходить экскурсии. Записаться можно в официальной группе водоканала во ВКонтакте.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вход в музей свободный.

Возрастное ограничение: 6+.

Анжела Лебедева