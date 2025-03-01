Тюменцы могут обменяться бижутерией в экодоме "Центральный"

| Фото: Администрация Тюмени | Фото: Администрация Тюмени

Акция по обмену бижутерией и аксессурами проходит в экодоме "Центральный" (ул. Герцена, 87а/2) в Тюмени.

Горожане могут принести украшения, платки, перчатки, шляпы, солнцезащитные очки и выбрать взамен любые понравившиеся из ассортимента. Единственное условие - все, что предлагается на обмен, должно быть чистым, исправным и целым. "Это тоже соответствует экологичному образу жизни: вам эти украшения уже не нужны, а в руках другой хозяйки они обретут вторую жизнь", - считают организаторы.

Также в экодом можно сдать на переработку упаковку, пластиковые канистры, флаконы, стретч-пленку, пакеты, макулатуру, стеклянные бутылки и банки, алюминиевые банки, электронику и батарейки. Локация работает со вторника по субботу с 10 до 19 часов, перерыв с 14 до 15 часов.