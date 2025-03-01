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Сергей Козлов назвал "Боевой кадровый резерв" встречным движением

Общество, 19:01 28 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Важность регионального проекта "Боевой кадровый резерв" отметил главный редактор общественно-политического журнала "Сибирское богатство", тюменский журналист, писатель Сергей Козлов и призвал каждого военнослужащего поучаствовать в программе.

"Проект нужен ветеранам, проект нужен нам – это встречное движение, в котором, как справедливо отметил губернатор исторически выверенным лозунгом – "кадры решают все", – считает Сергей Козлов.

По его мнению, это своевременная инициатива. "Первое, что мне, как историку и писателю, вспоминается, – это возвращение к мирной жизни фронтовиков в 1945 году, который обусловил буквально рывок разрушенной страны в экономике, культуре, спорте… И я с удовольствием сам преподавал в аудиториях, где сидели за партами студенты с боевыми орденами и медалями. Очень дисциплинированные и очень благодарные ученики и студенты. Они знают, что такое чувство плеча, они не предадут, не пасуют перед трудностями, они не стесняются попросить помощи у тех, кто обладает опытом, они умеют работать индивидуально и в группе, они те, кто уже доказал, что является опорой страны и поколения", - пояснил писатель.

Сергей Козлов напомнил, что заявки на участие в программе "Боевой кадровый резерв" принимают до 30 марта. Сделать это могут даже те, кто еще находится на передовой. Место найдется и комсоставу, и рядовым - все они смогут получить управленческие компетенции.

Узнать подробности можно на сайте проекта боевойкадровыйрезерв72.рф, задать дополнительные вопросы - через специальную электронную почту: bkrezerv@72to.ru.

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# Боевой кадровый резерв , подготовка кадров , СВО , Сергей Козлов

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