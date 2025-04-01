Восемь организаций Тюменской области выиграли гранты от "Движения первых"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Восемь организаций Тюменской области выиграли грантовую поддержку от "Движения первых", сообщает информационный центр правительства региона.

Среди проектов – творческие, патриотические и образовательные программы.

Более 600 тысяч рублей на реализацию проекта "Туристический маршрут к археологическому памятнику "Ласточкино гнездо", посвященный 80-летию Победы, выиграл лагерь "Дружба".

Также финансовую поддержку получили проекты Детской школы искусств им В.В. Знаменского, Юргинского детского сада, Ассоциации "Мы Вместе" и других объединений.

"Грантовый конкурс "Движения первых" – возможность реализовать социально значимые инициативы, поддержанные самими детьми. Мы получили более 5,5 тысяч заявок из всех регионов России. Победителями конкурса стали 513 проектов из 79 субъектов, представленные школами, учреждениями СПО, допобразования, вузами и другими организациями. Больше всего будет реализовано проектных активностей муниципального масштаба – 233, также мы ожидаем 27 всероссийских мероприятий", - сказал педседатель правления "Движения первых" Артур Орлов.

Конкурсные работы выбрал экспертный совет из 820 участников. Среди них — более 250 докторов и кандидатов наук, представители органов власти, проректоры вузов, уполномоченные по правам детей и многие другие. Общая сумма выделенных грантов – 1,4 млрд рублей.