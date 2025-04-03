Ледоход на Туре в Тюмени ожидается во второй декаде апреля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ледохода на Туре в городской черте еще нет – лед просто сошел с участков, где он был небольшой толщины. Настоящий ледоход ожидается во второй декаде апреля, когда основная масса льда пойдет с верховья реки.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

На реках и водоемах юга Тюменской области в связи с колебанием среднесуточной температуры воздуха ожидается ослабление льда и развитие весенних процессов. На водных объектах региона происходит постепенное снижение толщины ледового покрова на водотоках, выход воды на поверхность льда, образование закраин.

Александр Зубарев напомнил, что выходить на поверхность водоемов в это время опасно, даже на тех участках, где сохраняется ледовый покров.

"Время для подлёдной рыбалки уже прошло. С другими хобби и активным отдыхом на водоемах тоже стоит пока повременить. Особое внимание к детям, которые, не осознавая возможные трагические последствия, могут выходить на лед или играть на берегу", — дополнил он.

Ранее на территории Тюменской области была прекращена эксплуатация всех ледовых переправ. Проезд транспорта через реки запрещен.

Инна Пахомова