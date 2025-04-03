За выполнение норм ГТО тюменцы впервые могут получить налоговый вычет

| Фото: ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Тюменцам напомнили, что обладатели знака ГТО могут впервые получить налоговый вычет в 2025 году. Для этого необходимо выполнить несколько условий: работать официально, платить НДФЛ и пройти диспансеризацию.

Об этом сообщила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Тюменской области Лариса Задворных на пресс-конференции в пресс-центре информагентств "Тюменская линия" и "Интерфакс" 3 апреля.

"Вычет предоставляется однократно в налоговом периоде, в котором произведено награждение в размере 18 тысяч рублей. Если на следующий год налогоплательщик вновь прошёл диспансеризацию и подтвердил свой значок либо получил новый, то вычет предоставляется уже применительно к новому налоговому периоду", - добавила она.

Оформить декларацию 3-НДФЛ и подтвердить сдачу ГТО удостоверением к значку можно в ФНС или через работодателя. Подробнее узнать вычете можно на официальном сайте федеральной налоговой службы.

Напомним, что всего в регионе 37,5 тыс. человек должны до 30 апреля заполнить декларации о доходах. Сейчас свою обязанность исполнили 25 % налогоплательщиков. Начисленный налог необходимо оплатить до 15 июля.

Виктория Макарова