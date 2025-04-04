Тюменцы могут бесплатно проверить работу своих тонометров

Всероссийская акция "Будь уверен! Будь здоров!" пройдет в Тюмени с 4 по 7 апреля. В ее рамках все желающие могут бесплатно проверить работу своих тонометров, сообщает областной департамент здравоохранения.

Акция пройдет на ул. Минской, 88, второй этаж. Специалисты ЦСМ Росстандарта в ФБУ "Тюменский ЦСМ" примут посетителей 4 апреля с 9 до 13 часов, 5 и 6 апреля с 10 до 14 часов, 7 апреля с 10 до 16 часов.

Уточнить подробности можно по тел. 8 (3452) 592-903 в мессенджере Тюменского ЦСМ.