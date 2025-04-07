  • 7 апреля 20257.04.2025понедельник
  • В Тюмени 5..7 С 3 м/с ветер северный

Проектирование Фестивальной площади в Тобольске завершат к декабрю 2025 года

Общество, 18:56 07 апреля 2025

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Разработка проектной документации для Фестивальной площади началась в Тобольске. Как отметил глава города Петр Вагин, здесь планируется построить современное пространство с амфитеатром и арт-объектами, которое станет центром притяжения для горожан и гостей.

"Фестивальная площадь станет логическим продолжением концертного зала и частью большого пешеходного маршрута, который свяжет Базарную площадь, набережную Иртыша, улицу Кирова и Александровский сад", - написал глава Тобольска в своем Telegram-канале.

Ожидается, что на Фестивальной площади расположатся амфитеатр, арт-пространство, отапливаемые павильоны. Территория будет иметь удобный доступ к набережной Иртыша и возможность круглогодичного проведения мероприятий.

"Завершение разработки проектной документации запланировано на декабрь, а окончание работ - в 2027 году. Программа "Тобольск настоящий", реализуемая правительством Тюменской области, администрацией города и компанией СИБУР, направлена на создание комфортной городской среды и повышение туристической привлекательности нашего любимого Тобольска", - добавил Петр Вагин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Петр Вагин , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:45 07.04.2025Семь скверов в городах Тюменской области благоустроят и озеленят за год
19:38 07.04.2025Трое взрослых и четверо детей пострадали в аварии в Тюмени
19:07 07.04.2025Более 100 тысяч тюменцев установили самозапрет на кредиты в апреле
18:56 07.04.2025Проектирование Фестивальной площади в Тобольске завершат к декабрю 2025 года

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора