Проектирование Фестивальной площади в Тобольске завершат к декабрю 2025 года

| Фото: Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

Разработка проектной документации для Фестивальной площади началась в Тобольске. Как отметил глава города Петр Вагин, здесь планируется построить современное пространство с амфитеатром и арт-объектами, которое станет центром притяжения для горожан и гостей.

"Фестивальная площадь станет логическим продолжением концертного зала и частью большого пешеходного маршрута, который свяжет Базарную площадь, набережную Иртыша, улицу Кирова и Александровский сад", - написал глава Тобольска в своем Telegram-канале.

Ожидается, что на Фестивальной площади расположатся амфитеатр, арт-пространство, отапливаемые павильоны. Территория будет иметь удобный доступ к набережной Иртыша и возможность круглогодичного проведения мероприятий.

"Завершение разработки проектной документации запланировано на декабрь, а окончание работ - в 2027 году. Программа "Тобольск настоящий", реализуемая правительством Тюменской области, администрацией города и компанией СИБУР, направлена на создание комфортной городской среды и повышение туристической привлекательности нашего любимого Тобольска", - добавил Петр Вагин.