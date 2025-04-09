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Маршрутные таблички с QR-кодом размещают на остановках Тюмени

Общество, 20:36 09 апреля 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Специалисты Тюменьгортранса обновляют информационные таблички на остановочных комплексах. Образец нового формата с QR-кодом установили на остановке "6-й микрорайон", сообщает администрация города.

Старая табличка также остается на месте, это позволяет пассажирам наглядно оценить преимущество нового информационного табло.

Раньше на одной табличке с расписанием возможно было разместить информацию о движении только одного маршрута общественного транспорта. Из-за этого на многих остановках насчитывалось 10 и даже 20 стендов. Это создавало неудобства для пассажиров.

С установкой новых табло получение информации о движении общественного транспорта в Тюмени выйдет на новый качественный уровень.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

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# QR-код , остановки

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