Отрасль загородной недвижимости представят тюменцам на выставке "Загород Экспо"

| Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Выставка "Загород Экспо" пройдет в тюменском технопарке 19 и 20 апреля. На площадке соберутся все, кто развивать отрасль загородной недвижимости, повышать уровень узнаваемости бренда, напрямую работать с теплым и горячим трафиком потенциальных клиентов, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства региона.

Отметим, в 2025 году выставка "Загород Экспо" проходит при поддержке Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер". Зарегистрироваться можно по ссылке. Более подробная информация по тел.: +7 (922) 268-21-24.