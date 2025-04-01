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Отрасль загородной недвижимости представят тюменцам на выставке "Загород Экспо"

Общество, 09:40 11 апреля 2025

департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Выставка "Загород Экспо" пройдет в тюменском технопарке 19 и 20 апреля. На площадке соберутся все, кто развивать отрасль загородной недвижимости, повышать уровень узнаваемости бренда, напрямую работать с теплым и горячим трафиком потенциальных клиентов, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства региона.

Отметим, в 2025 году выставка "Загород Экспо" проходит при поддержке Ассоциации "Строительно-индустриальный кластер". Зарегистрироваться можно по ссылке. Более подробная информация по тел.: +7 (922) 268-21-24.

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# недвижимость , тюменский технопарк

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09:40 11.04.2025Отрасль загородной недвижимости представят тюменцам на выставке "Загород Экспо"

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