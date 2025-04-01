Посевные площади в Тюменской области составят почти миллион гектаров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области стартовали весенние полевые работы. Посевные площади составят почти миллион гектаров, сообщил председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин, комментируя начало весенней страды.

К раннему весеннему боронованию сельхозугодий для сохранения влаги первыми в регионе приступили хозяйства Бердюжского района. "В целом, наш агропромышленный комплекс к посевной готов. Это касается и запасов семян, и удобрений, и всей необходимой техники", - отметил Владимир Ковин.

По его словам, в этом году посевные площади в регионе планируют еще более расширить.

"Общий размер посевов составит без малого миллион гектаров. Радует, что под зерновые, зернобобовые, картофель и овощи отведены значительные территории. Ни для кого не секрет, что на работу в полях влияют погодные условия, от этого зависит и будущий урожай. Несмотря на препятствия, наши аграрии всегда показывают достойные результаты, а от этого зависит и наша продовольственная безопасность", - подчеркнул Владимир Ковин.

Председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям также сообщил, что в регионе сохранят меры господдержки сельхозпроизводителей, в частности льготное кредитование.