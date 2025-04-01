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В Голышмановскую больницу поступили три Lada Granta

Общество, 17:45 10 апреля 2025

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Три новых автомобиля Lada Granta поступили в Областную больницу № 11 в р. п. Голышманово. Два автомобиля передали в поликлинику Омутинской центральной районной больницы, третий поступил на ФАП в с. Ламенское, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Машины будут использоваться для транспортировки медицинского персонала, доставки пациентов и перевозки биоматериалов. Это позволит повысить оперативность и качество оказания медицинских услуг населению отдалённых сельских районов.

"Новые автомобили значительно улучшат мобильность наших специалистов и помогут быстрее реагировать на потребности жителей удалённых населённых пунктов. Это важный шаг в развитии системы первичной медико-санитарной помощи и повышении доступности медицинских услуг для всех категорий населения", - сказал главный врач Областной больницы № 11 Алексей Белов.

Машины приобрели в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

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# здравоохранение , национальный проект Продолжительная и активная жизнь , нацпроект

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