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Из-за неосторожного обращения с огнем в Тюмени горела квартира

Происшествия, 19:52 12 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожар произошел в квартире восьмиэтажного жилого дома на ул. Баумана в Тюмени 11 апреля. Возгорание ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС России. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Помимо этого на ул. Дамбовской из-за короткого замыкания произошел пожар в гараже гаражного кооператива: огонь охватил 5 кв. м. Прибывшие огнеборцы ликвидировали пламя, пострадавших нет. Причина пожара: короткое замыкание.

Другой гараж загорелся на ул. Таллинской из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Пострадавших нет.

Всего в Тюменской области 11 апреля зафиксировали 9 техногенных пожаров. Спасатели 9 раз выезжали на ликвидацию ДТР и 2 раза помогли населению. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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