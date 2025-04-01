Из-за неосторожного обращения с огнем в Тюмени горела квартира
Пожар произошел в квартире восьмиэтажного жилого дома на ул. Баумана в Тюмени 11 апреля. Возгорание ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС России. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.
Помимо этого на ул. Дамбовской из-за короткого замыкания произошел пожар в гараже гаражного кооператива: огонь охватил 5 кв. м. Прибывшие огнеборцы ликвидировали пламя, пострадавших нет. Причина пожара: короткое замыкание.
Другой гараж загорелся на ул. Таллинской из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. Пострадавших нет.
Всего в Тюменской области 11 апреля зафиксировали 9 техногенных пожаров. Спасатели 9 раз выезжали на ликвидацию ДТР и 2 раза помогли населению. На водных объектах происшествий не зарегистрировано.