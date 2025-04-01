Новую книгу Анны Неркаги "Предание об одиноком человеке" презентовали в Менделеевке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Презентация новой книги Анны Неркаги "Предание об одиноком человеке" состоялось в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева 12 апреля. Издание ненецкой писательницы вышло в начале 2025 года и включило в себя главные переживания автора.

По словам иллюстратора, ведущей презентации Полины Сайфуллиной, первым изданием Анны Неркаги, которое она иллюстрировала, стало "Аника из рода Ного", в него вошло более 600 картинок художника в черно-белом исполнении. Именно тогда она набила руку, что в последующем помогло ей иллюстрировать в цвете следующую книгу "Предание об одиноком человеке", которая произвела на нее глубокое впечатление.

"Мы по-настоящему сблизились с Анной Павловной после моей поездки на Ямал, к ней в гости. Это было, словно путешествие на другую планету. Рада, что жизнь нас свела. Она доверила мне работу над своим произведением, тем самым вдохновила меня, а впоследствии стала настоящим наставником", - рассказала художник. И добавила, что тундра летом восхитительна и прекрасна, что она и постаралась передать через свои акварели.

В настоящее время Анна Неркаги живёт и работает в деревне Лаборовая Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Она обратилась к участникам презентации через видео. "Здравствуйте! Будьте веселы и радостны, деятельны – вот сколько смыслов заложено в этом коротком слове. Так же как и в моей новой книге. Сейчас среди молодежи бытует мода на одиночество, но это медаль о двух сторонах. С одной – творить я могу только одна. Но жить, создавать семью, рожать детей, заводить друзей – в этом и есть высший смысл, заложенный богом", - сказала она.

Друг автора, писатель Анатолий Омельчук отметил, что выход новой книги порадовал ее верных читателей.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Главное в творчестве любого действующего писателя – это молчание, которым Анна Павловна владеет в совершенстве. Тем самым заставляя своих читателей задуматься, а появятся ли новые работы. Предание – это настоящий шедевр, глубокая вещь. Одинокий человек Анны Неркаги объединяет все человечество", - подчеркнул он. После чего позвонил писательнице по телефону, и она лично приветствовала собравшихся и поблагодарила за интерес к своему творчеству.

Первыми впечатлениями о книге поделилась Татьяна Нагибина из Приуральского района.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Анна Неркаги – это наша землячка, ее мы любим и читаем. Очень интересно, что книга иллюстрирована. Это будет настоящая экскурсия для читателей, которые никогда не были на Ямале. Рисунки показывают жизнь ненцев, красоту тундры и быт коренных народов Севера", - подчеркнула участница презентации.

В ходе мероприятия участникам подарили книги с автографом иллюстратора.

Напомним, в 2023 году графический роман "Анико из рода Ного" Анны Неркаги, иллюстрированный тюменской художницей Полиной Сайфуллиной, победил в конкурсе "Книга года" Тюменской области. Издание также стало первым в номинации "Лучшая книга для детей и юношества".