Роман с иллюстрациями тюменки Полины Сайфуллиной победил в конкурсе "Книга года"

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Графический роман "Анико из рода Ного" Анны Неркаги, иллюстрированный молодой тюменской художницей Полиной Сайфуллиной, победил в конкурсе "Книга года" Тюменской области. Издание также стало первым в номинации "Лучшая книга для детей и юношества", сообщает Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева.

Награды победителям вручила директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова. Торжественная церемония награждения дипломантов и лауреатов регионального конкурса прошла в библиотеке 10 ноября.

Издательством года признали Тюменский дом печати.

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С полным списком победителей и призеров можно ознакомиться на сайте библиотеки.

Директор Менделеевки Ольга Адамович отметила специальными благодарственными письмами областной библиотеки Сергея Анисимова за книгу "Волшебный мир Арктики", Андрея Артюхова за серию книг, выпущенную в 2019–2023 годах, которая позволяет читателям библиотек области знакомиться с многообразием творческого наследия Петра Ершова, и редакционный совет "Энциклопедии Сладковского района от А до Я".

В Тюменской области стартуют встречи региональных писателей и поэтов с жителями региона. Так, 13 ноября в 11 часов 20 минут в тюменской школе-лицее № 34 пройдет знакомство школьников с Анатолием Бажиным, краеведом, преподавателем Ишимского многопрофильного техникума, лауреатом "Книги года – 2023" в номинациях "Лучшая документальная книга" и "Самая популярная книга".

Конкурс "Книга года – 2023" организует Содружество библиотек Тюменской области при поддержке департамента культуры Тюменской области с использованием средств областного бюджета в рамках регионального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".