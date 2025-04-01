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Тюменские достопримечательности могут войти в топ-30 лучших локаций России

Общество, 14:41 13 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В топ-30 лучших локаций России могут войти достопримечательности Тюменской области. В конкурсе "От южных морей до полярного края" программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие" участвую семь мест, которые дороги жителям региона. Проголосовать за ним можно до 4 мая на сайте местагордости.рф.

Первый этап голосования продлится до 14 апреля. Пользователи могут отдать по 15 голосов за понравившиеся достопримечательности в номинациях "Точки притяжения" и "Пространства развития", а также пять голосов за "Места добрых дел". По итогам будет составлен предварительный список лидеров в каждой из категорий.

На втором этапе, который пройдет с 19 апреля по 4 мая, тюменцы выберут по 10 лучших точек притяжения и развивающих пространств, а также отдадут пять дополнительных голосов за места, объединяющие людей для добрых дел.

Объекты, которые получат наибольшее количество голосов, включат в маршруты программы "Больше, чем путешествие". А региональные команды, выдвинувшие их на конкурс, получат сертификаты на поездки.

Тюменцы могут не только помочь в выборе достопримечательностей, которые станут символами России, но и поделиться своими вдохновляющими местами, выполнив творческое задание до 4 мая. Для этого в социальных сетях необходимо рассказать о собственных местах силы. Работы участников будут опубликованы на сайте, а авторы лучших получат возможность отправиться в путешествие по России.

Кроме того, на сайте конкурса все желающие могут поделиться своими воспоминаниями и мыслями об объектах, представленных в онлайн-галереях "Памятные места Великой Победы" и "Россия — первая в мире!", а также пройти тесты и проверить свои знания о достопримечательностях страны, пишет МегаТюмень.

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# Росмолодежь , туризм

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