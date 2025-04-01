Елена Перминова: "Боевой кадровый резерв" дает уверенность в будущем участникам СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" дает уверенность в будущем участникам, ветеранам специальной военной операции и их семьям. Об этом заявила директор регионального центра "Семья" Елена Перминова.

"Наш центр организует работу социальных семейных гостиных и по роду работы я часто встречаюсь с мамами женами и родственниками военнослужащих. Вижу в них уверенность и заинтересованность в этом проекте. Участие в нем позволит их сыновьям и мужьям использовать компетенции, которыми они владеют и адаптироваться к мирной жизни", - подчеркнула руководитель центра.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Она напомнила, что проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области" набирает обороты. Уже завершился этап тестирования и с 28 апреля начинаются собеседования.

Региональный проект является аналогом федеральной образовательной программы "Время героев", которую реализуют по инициативе президента России Владимира Путина. Главная цель – помочь ветеранам и участникам СВО найти себя в мирной жизни, продолжая служить Родине в государственном управлении и других сферах.

Подробнее о "Боевом кадровом резерве Тюменской области" на официальном сайте.

Оксана Корнеенкова