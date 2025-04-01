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50 команд иногородних студентов поучаствовали в проекте "Кампус 5.0:ВОбщаге"

Общество, 18:38 14 апреля 2025

Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

Проект для иногородних студентов "Кампус 5.0:ВОбщаге" прошел в Тюмени 12 и 13 апреля. В нем приняли участие 50 команд по шесть человек из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, и Голышманово, сообщает пресс-служба Студенческого совета Тюменской области.

""Кампус 5.0: ВОбщаге" – это не просто проект, а настоящая традиция для иногородних студентов региона. Каждый год проект становится еще более интересным и разнообразным. В этом году впервые появились этапы "Шахматы" и "Just Dance". Особенно приятно видеть ребят из других городов и даже стран – мы стремимся, чтобы каждый студент почувствовал себя частью большого и дружного сообщества. Уверена, что проект и дальше будет дарить студентам незабываемые эмоции и яркие воспоминания", — сказала член Студенческого совета Тюменской области Татьяна Парахина.

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Победителями проекта стала команда "Супер перцы" из Многопрофильного колледжа Тюменского индустриального университета. Второе место заняла команда "Топ-Топ Сапожок" из Тюменского медицинского колледжа, на третьем месте - команда "С улицы Плеханова" из Ишимского многопрофильного техникума.

Помимо этого, в группе во ВКонтакте Студенческого совета Тюменской области проходило онлайн-голосование, в котором приняли участие более 5 тыс. 100 пользователей. Приз зрительских симпатий достался команде "Мафия" из Тюменского колледжа экономики, управления и права и команде "Друзья по боулингу" из Тюменского государственного медицинского университета Минздрава России.

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# конкурсы , студенты , Студенческий совет Тюменской области

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