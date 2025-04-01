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Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту о прохождении весеннего паводка

Общество, 21:32 14 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области на реке Ишим продолжается подъем воды в связи с интенсивным таянием снега и заполнением водохранилищ на территории Республики Казахстан. Для недопущения масштабных последствий паводка налажено тесное взаимодействие с казахскими коллегами.

Об этом президенту Российской Федерации доложил глава МЧС Александр Куренков.

“Регулярный обмен информацией позволяет нам контролировать пропуск паводковых вод, и в случае ухудшения обстановки своевременно принимать дополнительные меры по ее стабилизации", – передает слова Александра Куренкова информационный центр правительства Тюменской области.

В зоне пристального внимания ведомства – южные регионы Урала и Сибири, а также Поволжье. В начале апреля МЧС зафиксировало подъемы воды в бассейнах рек Иртыш, Обь, Анкара, с локальным подтоплением низменных участков.

Отметим, для подготовки к паводку в Тюменской области ввели режим повышенной готовности с 27 марта.

Чтобы информировать жителей запущена горячая линия 122, обновлен сервис "Паводки" на геопортале Тюменской области, возобновил работу портал "Паводок72".

Для эффективного мониторинга паводковой обстановки в муниципалитетах района идет обучение операторов БПЛА.

Региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения готов к работе в круглосуточном режиме. Медицинские учреждения Тюменской области составили списки пациентов, сформировали запас лекарств, проводят вакцинацию. Аграрии в муниципалитетах, в которых в 2025 году ожидается паводок, скорректировали планы и готовы к проведению весенней полевой кампании.

Подготовка к паводку – под личным контролем губернатора Тюменской области Александра Моора. Ежедневно в Telegram-канале главы региона размещаются посты о состоянии рек, укреплении временных насыпей и другая оперативная информация.

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# подготовка к паводку

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