Глава МЧС Александр Куренков доложил президенту о прохождении весеннего паводка
В Тюменской области на реке Ишим продолжается подъем воды в связи с интенсивным таянием снега и заполнением водохранилищ на территории Республики Казахстан. Для недопущения масштабных последствий паводка налажено тесное взаимодействие с казахскими коллегами.
Об этом президенту Российской Федерации доложил глава МЧС Александр Куренков.
“Регулярный обмен информацией позволяет нам контролировать пропуск паводковых вод, и в случае ухудшения обстановки своевременно принимать дополнительные меры по ее стабилизации", – передает слова Александра Куренкова информационный центр правительства Тюменской области.
В зоне пристального внимания ведомства – южные регионы Урала и Сибири, а также Поволжье. В начале апреля МЧС зафиксировало подъемы воды в бассейнах рек Иртыш, Обь, Анкара, с локальным подтоплением низменных участков.
Отметим, для подготовки к паводку в Тюменской области ввели режим повышенной готовности с 27 марта.
Чтобы информировать жителей запущена горячая линия 122, обновлен сервис "Паводки" на геопортале Тюменской области, возобновил работу портал "Паводок72".
Для эффективного мониторинга паводковой обстановки в муниципалитетах района идет обучение операторов БПЛА.
Региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения готов к работе в круглосуточном режиме. Медицинские учреждения Тюменской области составили списки пациентов, сформировали запас лекарств, проводят вакцинацию. Аграрии в муниципалитетах, в которых в 2025 году ожидается паводок, скорректировали планы и готовы к проведению весенней полевой кампании.
Подготовка к паводку – под личным контролем губернатора Тюменской области Александра Моора. Ежедневно в Telegram-канале главы региона размещаются посты о состоянии рек, укреплении временных насыпей и другая оперативная информация.