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Несколько земельных насыпей сделали в Ишиме при подготовке к паводку

Губернатор, 16:33 12 апреля 2025

скриншот видео главы Ишимского района Сергея Ломовцева | Фото: скриншот видео главы Ишимского района Сергея Ломовцева

Несколько земельных насыпей сделали в Ишиме при подготовке к паводку 2025 года. Специалисты закрыли низкие места береговой линии, которые прошлой весной доставляли беспокойство. Об этом в своих соц. сетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

"При мониторинге обнаружили проседание грунта на одном из участков. Все из-за продолжительных и интенсивных осадков. Это объяснимо – земля ещё не успела слежаться. Как только позволила погода, специалисты местного дорожного предприятия оперативно приступили к работе по укреплению насыпи. Это помогло избежать дальнейшего расползания грунта", - отметил глава региона.

Добавим, в Ишиме за сутки уровень воды поднялся на 14 см и сейчас составляет 607 см.

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# Александр Моор , паводок

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