Возведение защитной земляной насыпи завершается в Викулово

| Фото: администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Подготовка к паводку продолжается в Викуловском районе. Завершается возведение защитной земляной насыпи по ул. Ишимской в с. Викулово. Ее протяженность составляет более 500 метров, высота около 2 метров, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В дер. Тюлешов Бор Балаганского сельского поселения завершены работу по обустройству земляной насыпи, направленной на защиту населенного пункта в случае возможного паводка на реке Ишим. Протяженность насыпи составила более 190 метров.

"Завершили возведение еще одного защитного сооружения на случай паводка на реке Ишим. Земляная насыпь протяженностью более 700 метров и высотой 1,4 метров обустроена в селе Усть-Барсук Калининского сельского поселения", – рассказал глава Викуловского района Андрей Лотов.

Также на территории района продолжаются противопожарные мероприятия. Главы сельских поселений напоминают жителям о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.