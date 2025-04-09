  • 9 апреля 20259.04.2025среда
  • В Тюмени 13..15 С 5 м/с ветер юго-восточный

Возведение защитной земляной насыпи завершается в Викулово

Общество, 16:27 09 апреля 2025

администрация Викуловского района | Фото: администрация Викуловского района

Подготовка к паводку продолжается в Викуловском районе. Завершается возведение защитной земляной насыпи по ул. Ишимской в с. Викулово. Ее протяженность составляет более 500 метров, высота около 2 метров, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В дер. Тюлешов Бор Балаганского сельского поселения завершены работу по обустройству земляной насыпи, направленной на защиту населенного пункта в случае возможного паводка на реке Ишим. Протяженность насыпи составила более 190 метров.

"Завершили возведение еще одного защитного сооружения на случай паводка на реке Ишим. Земляная насыпь протяженностью более 700 метров и высотой 1,4 метров обустроена в селе Усть-Барсук Калининского сельского поселения", – рассказал глава Викуловского района Андрей Лотов.

Также на территории района продолжаются противопожарные мероприятия. Главы сельских поселений напоминают жителям о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Викуловский район , подготовка к паводку

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:58 09.04.2025Тюменцы проконтролируют новые подключения сим-карт с помощью "Госуслуг"
16:49 09.04.2025Тюменцы представят регион на международной премии #Мывместе в Москве
16:38 09.04.2025190 тысяч нарушений зафиксировали камеры на дорогах Тюменской области с начала года
16:27 09.04.2025Возведение защитной земляной насыпи завершается в Викулово

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора