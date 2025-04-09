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Земляную насыпь построили для защиты деревни от паводка в Викуловском районе

Общество, 11:30 09 апреля 2025

Анны Нестеровой | Фото: Анны Нестеровой

Земляную насыпь построили для защиты деревни от паводка в Викуловском районе. Об этом рассказал глава муниципального образования Андрей Лотов в своем Telegram-канале.

"Продолжаем противопаводковые мероприятия на территории Викуловского района. В деревне Тюлешов Бор Балаганского сельского поселения завершены работы по обустройству земляной насыпи, направленной на защиту населённого пункта в случае возможного паводка на реке Ишим", - отметил глава района.

По его данным, протяженность гидротехнического сооружения составила 190 м.

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# Викуловский район , паводок

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