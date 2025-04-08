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Временные земляные насыпи для защиты от паводка возвели на трассе в Абатском районе

Общество, 15:24 08 апреля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Работы по возведению временных земляных насыпей на федеральной дороге Тюмень — Омск, на дамбе Южная полностью завершены в Абатском районе. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал глава муниципалитета Игорь Васильев.

В среднем высоту временной земляной насыпи нарастили до одного метра. По словам главы района, сооружения способны выдержать нагрузку воды прогнозируемого паводка.

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На случай наихудшего развития паводковой обстановки в Абатском районе планируют открыть шесть пунктов временного размещения. Исходя из прогноза, в зону вероятного подтопления попадает 1 тыс. 160 человек.

"Проводим предварительную работу по уведомлению населения о том, что их жилые дома попадают в зону вероятного затопления и подтопления. В этом году готовиться к паводку мы начали 24 марта. Еще нельзя сказать, что все готово. Предстоит выполнить земляные работы по возведению временных насыпей в шести населенных пунктах. Мы помним, как в 2024 году проходил самый крупный в истории региона паводок. У нас богатый опыт, практика наработана", — поделился Игорь Васильев.

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Отметим, по предварительному прогнозу паводок в муниципальном районе будет на уровне 2017 года. Тогда подъем уровня воды в реке составил 11 метров 48 сантиметров, напомнил глава.

По данным на 7 апреля, вода в реке Ишим в Абатском районе поднялась за сутки на 28 см. Ее общий уровень воды в реке Ишим составляет 592 см. Опасным уровнем, когда вода выходит на пойму реки, считается достижение 750 см.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

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# Абатский район , подготовка к паводку

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