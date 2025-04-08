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Александр Моор: уровень воды в Казанском районе стабилизировался

Губернатор, 10:37 08 апреля 2025

скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора | Фото: скриншот видео из Telegram-канала Александра Моора

Уровень воды в Казанском районе стабилизировался. Ниже по течению в Ишиме и селе Абатском река продолжает прибывать, в среднем от 20 до 25 см.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в социальных сетях.

"Каждое утро начинается с просмотра видео с коптеров. На картинке хорошо видно, как меняется ситуация", - отметил глава региона.

На реке Ишим открыто пять дополнительных гидропостов. Это позволяет оперативно получать информацию и быть готовыми к тому, что ситуация начнет стремительно меняться.

Также Александр Моор сообщил, что в Ильинке, где еще вчера наблюдался лёд, сегодня его уже практически нет.

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# Александр Моор , паводок

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