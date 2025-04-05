Пять гидрологических постов дополнительно создали в Тюменской области к паводку

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Уровень воды в реках Тюменской области может достигнуть отметки "опасное явление" уже к 7-9 апреля. За обстановкой внимательно следят на всех гидропостах, в этом году еще пять таких постов создали дополнительно.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своих соцсетях. Он уточнил, что наблюдение также ведется с квадрокоптеров. По обновленному прогнозу метеорологов, прошлогодних уровней вода, вероятно, не достигнет, но возможность превышения отметок неблагоприятного явления на участке реки Ишим от с. Ильинка до Абатского сохраняется.

Во всех районах идет активная подготовка, задействованы специалисты профильных служб и волонтеры.

"Возводим и укрепляем защитные сооружения, формируем запасы необходимых материально-технических ресурсов. Все предусмотренные мероприятия в муниципалитетах по руслу реки Ишим будут выполнены в полном объеме", - заверил Александр Моор.