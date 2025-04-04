Длину дамбы в селе Памятном Ялуторовского района увеличили до 3484 метров

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До 3 тыс. 484 метров увеличена длина дамбы в селе Памятном Ялуторовского района, ее высота составляет более 6 метров.

В 2024 году дамба надежно защитила населенные пункты от большой воды. Реконструкция гидротехнического сооружения завершена в начале марта. В полном объеме сформировано тело, откосы и гребень дамбы, сообщает инфоцентр регионального правительства.

По словам главы Ялуторовского района Андрея Гильгенберга, в марте представители областного гостехнадзора и департамента недропользования проверили гидротехническое сооружение на предмет готовности к паводковому периоду. Было сделано заключение о том, что объект к половодью готов. Дамба стала значительно выше и шире. Сформированы технологические съезды, проложены водопропускные трубы, смонтированы пикетные столбики и информационные таблички.

Видео: официальный аккаунт главы Ялуторовского муниципального района (архив, май 2024 года)